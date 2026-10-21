Ukraińskie przedsiębiorstwa energetyczne wezwały międzynarodowych partnerów do przyspieszenia udzielania pomocy przed nadejściem zimy

Czołowe ukraińskie przedsiębiorstwa energetyczne wydały wspólne oświadczenie skierowane do partnerów międzynarodowych, w którym wezwały do pilnego przyspieszenia udzielania pomocy oraz wzmocnienia presji sankcyjnej na Rosję. Oświadczenie podpisały: Grupa Naftogaz, NEC „Ukrenergo”, NAEK „Energoatom”, OGTSU oraz PrAT „Ukrhydroenergo”.

Przedstawiciele sektora energetycznego podkreślają, że systematyczne rosyjskie ataki na obiekty wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, infrastrukturę gazową oraz systemy zaopatrzenia w ciepło stanowią zagrożenie nie tylko dla nadchodzącego sezonu grzewczego, ale także dla bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego.

Firmy określiły pięć priorytetowych obszarów niezbędnego wsparcia: wzmocnienie obrony przeciwlotniczej i fizycznej ochrony obiektów, przyspieszenie dostaw sprzętu i finansowania, zapewnienie możliwości importu gazu i energii elektrycznej, pozyskanie preferencyjnego finansowania i ubezpieczenia od ryzyka wojennego, a także zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiego sektora naftowo-gazowego.

W oświadczeniu podkreślono, że ochrona ukraińskiej sieci energetycznej ma bezpośredni wpływ na wspólne bezpieczeństwo całej Europy, a szybkość udzielania pomocy musi odpowiadać skali i tempu ataków wroga.

Źródło: Ukrinform.

W Kijowie zimą może nie być prądu nawet przez 20 godzin dziennie przy temperaturach -10°C.

W rejonie Buczany w obwodzie kijowskim dzisiaj, 21 października, odnotowano awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w wyniku ataku na obiekty energetyczne. Energetycy pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

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