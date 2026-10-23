Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatyj wydał polecenie, które ma utrudnić pełnienie spokojnych funkcji przez wojskowych zamieszanych w przestępstwa korupcyjne.

Dokument jest datowany na 7 września, jak podaje serwis „Nasze pieniądze”.

Zgodnie z tym zarządzeniem zabrania się przydzielania do określonych jednostek wojskowych osób oskarżonych o ciężkie lub szczególnie ciężkie przestępstwa korupcyjne, których sprawy są rozpatrywane przez sąd. W przypadku osób skazanych za korupcję przewidziano rozpatrzenie kwestii przeniesienia na stanowiska bez obowiązków kierowniczych i gospodarczych, a w niektórych przypadkach – zwolnienie ze stanowisk.

Wzmocniono również kontrolę nad mianowaniami do TCC i SP, VLC, jednostek zajmujących się zamówieniami, jednostek prawnych i antykorupcyjnych. Dowódcy zostali zobowiązani do zapewnienia stawiennictwa podwładnych przed organami śledczymi i sądem oraz do kontrolowania reakcji na naruszenia związane z korupcją.

Źródło: „Nasze pieniądze”.

Mykhailo Drapatyj po mianowaniu na stanowisko głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy uchylił decyzję Oleksandra Syrskiego i przywrócił dowództwo 7. korpusu DSHV z Wołyni na front. Latem korpus przeniesiono z kierunku Dobropola na północ Ukrainy z powodu obaw przed ewentualną ofensywą ze strony Białorusi. Następnie wysłano go do Zaporoża w celu wzmocnienia grupowania „Południe” w związku z aktywizacją rosyjskich sił zbrojnych w pobliżu Huliaipola.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatyj zainicjował przegląd kadrowy oficerów służących w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego zespół planuje skupić się na tym, aby na stanowiskach w Sztabie Generalnym pozostawali głównie żołnierze posiadający aktualne doświadczenie bojowe i zdolni do skutecznego dowodzenia oddziałami.

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