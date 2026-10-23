Головком Драпатий ускладнив життя для корупціонерів у війську

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Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий видав доручення, яке має ускладнити перебування на спокійних посадах військових, причетних до корупційних правопорушень.

Документ датований 7 вересня, повідомляють «Наші гроші».

Згідно з дорученням, військових, обвинувачених у тяжких або особливо тяжких корупційних злочинах, чиї справи розглядає суд, заборонено призначати до певних підрозділів. Для засуджених за корупцію передбачено розгляд питання про переведення на посади без керівних і господарських обов’язків, а в окремих випадках — звільнення з посад.

Також посилюється контроль за призначеннями до ТЦК та СП, ВЛК, закупівельних, юридичних і антикорупційних підрозділів. Командирів зобов’язали забезпечувати явку підлеглих до слідчих і суду та контролювати реагування на корупційні порушення.

Джерело: «Наші гроші».

Михайло Драпатий після призначення головнокомандувачем ЗСУ скасував рішення Олександра Сирського та повернув командування 7-го корпусу ДШВ із Волині на фронт. Влітку корпус перевели з Добропільського напрямку на північ України через побоювання можливого наступу з боку Білорусі. Згодом його направили на Запоріжжя для посилення угруповання «Південь» на тлі активізації російських військ біля Гуляйполя.

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів, які служать у Генеральному штабі ЗСУ. Його команда планує зосередитися на тому, щоб на посадах у Генштабі переважно залишалися військовослужбовці, які мають актуальний бойовий досвід і здатні ефективно управляти військами.

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