Начальник штаба Драпатый усложнил жизнь коррупционерам в армии

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый издал распоряжение, которое должно затруднить пребывание на мирных должностях военнослужащих, причастных к коррупционным правонарушениям.

Документ датирован 7 сентября, сообщают «Наши деньги».

Согласно распоряжению, военных, обвиняемых в тяжких или особо тяжких коррупционных преступлениях, чьи дела рассматриваются в суде, запрещено назначать в определенные подразделения. Для осужденных за коррупцию предусмотрено рассмотрение вопроса о переводе на должности без руководящих и хозяйственных обязанностей, а в отдельных случаях — увольнение с должностей.

Также усиливается контроль за назначениями в ТЦК и СП, ВЛК, закупочные, юридические и антикоррупционные подразделения. Командиров обязали обеспечивать явку подчиненных к следователям и в суд, а также контролировать реагирование на коррупционные нарушения.

Источник: «Наши деньги».

Михаил Драпатый после назначения главнокомандующим ВСУ отменил решение Александра Сырского и вернул командование 7-го корпуса ДШВ из Волыни на фронт. Летом корпус перевели с Добропольского направления на север Украины из-за опасений возможного наступления со стороны Беларуси. Впоследствии его направили в Запорожье для усиления группировки «Юг» на фоне активизации российских войск в районе Гуляйполя.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый инициировал кадровую пересмотр офицеров, служащих в Генеральном штабе ВСУ. Его команда планирует сосредоточиться на том, чтобы на должностях в Генштабе преимущественно оставались военнослужащие, обладающие актуальным боевым опытом и способные эффективно управлять войсками.

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