乌克兰武装部队总司令米哈伊洛·德拉帕蒂下达了一项指令，旨在让涉腐军官难以继续在非一线岗位任职。

据“我们的钱”报道，该文件日期为9月7日。

根据该指令，被指控犯有严重或特别严重腐败罪行且案件正在法院审理中的军人，不得被任命至特定单位。 对于因腐败被定罪者，将考虑将其调任至不涉及管理及经济职责的岗位，在个别情况下则予以免职。

此外，还将加强对军事总参谋部、特别调查组、军事医疗委员会、采购、法律及反腐败部门人员任免的监管。各部队指挥官有义务确保下属按时出庭接受调查和审判，并监督对腐败违规行为的处理情况。

来源：《我们的钱》。

米哈伊洛·德拉帕蒂在被任命为乌克兰武装部队总司令后，撤销了亚历山大·西尔斯基的决定，并将第7空降军军部从沃伦地区调回前线。 夏季，由于担心白俄罗斯可能发动进攻，该军从多布罗皮尔方向被调往乌克兰北部。 随后，鉴于俄罗斯军队在古利亚波尔附近活动加剧，该军被派往扎波罗热，以加强“南部”作战群的兵力。

乌克兰武装部队总司令米哈伊洛·德拉帕蒂发起了一项针对乌克兰武装部队总参谋部军官的人事审查。 他的团队计划重点确保总参谋部的职位主要由具备实战经验且能够有效指挥部队的军人担任。

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