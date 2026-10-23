W Lochwicy w obwodzie poltawskim żołnierz z Rejonowego Centrum Kontroli Wojskowej w Pryłucku podczas kłótni spowodował u szefa oddziału Państwowej Służby Egzekucyjnej obrażenia ciała o średnim stopniu ciężkości. Urzędnik trafił do szpitala.

Według danych Wojskowej Służby Porządkowej do incydentu doszło 21 października, kiedy to żołnierz przybył do oddziału Państwowej Służby Egzekucyjnej w sprawie odblokowania konta bankowego, które zostało zablokowane z powodu niezapłacenia grzywny.

Policja wszczęła postępowanie karne w sprawie możliwego użycia przemocy wobec funkcjonariusza. Po przeprowadzeniu wstępnych czynności śledczych żołnierz, według informacji Wojskowej Służby Porządkowej, samowolnie opuścił jednostkę wojskową.

W Wojskowej Służbie Porządkowej podkreślono, że mundur wojskowy nie zwalnia z odpowiedzialności, a wszystkie okoliczności zdarzenia muszą zostać ustalone w trakcie śledztwa.

Źródło: Wojskowa Służba Porządku Publicznego.

Przypomnijmy, że w Odessie kierowca ranił nożem żołnierza z Centrum Kontroli Ruchu (TCK) i próbował go potrącić samochodem.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku Pecherskiego Okręgowego Centrum Kontroli i Służby w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

Tymczasowemu pełniącemu obowiązki szefa grupy wsparcia psychologicznego personelu jednego z regionalnych centrów kontroli i służb specjalnych w obwodzie donieckim postawiono zarzuty uzyskania nielegalnej korzyści oraz nadużycia wpływu.

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