W Sumach posła z partii „Sługa Narodu” oraz dyrektora departamentu rady miejskiej Maksyma Zełenskiego uznano za winnego udziału w grach hazardowych. Sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 51 hrywien.

Do zdarzenia doszło w połowie października w jednym z mieszkań w mieście. Z akt sprawy wynika, że gracze grali tam w pokera. Zełenski nie stawił się na rozprawie, ale poinformował o tym sąd.

Pozostali uczestnicy oświadczyli, że zebrali się, aby obejrzeć mecz piłki nożnej i grali w pokera sportowego na żetony służące do liczenia punktów. Sam deputowany powiedział dziennikarzom, że nie wie nic o tej sprawie. Pozostałym oskarżonym również nałożono grzywny w wysokości 51 hrywien.

Źródło: Suspilne Sumy.

Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego zamknęło dwa nielegalne kluby pokerowe w Kijowie, które działały bez odpowiednich licencji. Według danych śledztwa organizatorzy podziemnego biznesu hazardowego osiągali zyski rzędu milionów, a ich działalność jest obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania.

Tytułowany ukraiński gracz w pokera Andrij Novak, znany pod pseudonimem STiger, współpracuje z rosyjskim pokerzystą Artemem Weżenkowem. Obaj są współzałożycielami szkoły pokera SV School, co wywołało szerokie echo społeczne ze względu na stanowisko rosyjskiego partnera w sprawie wojny.

Federalna ława przysięgłych w stanie Maryland uznała adwokata Thomasa Goldsteina za winnego 12 z 16 zarzutów w sprawie podatkowej,związanej z jego udziałem w rozgrywkach pokerowych, w których ukrył wygrane sięgające milionów. Proces trwał sześć lat i wykazał, że Goldstein brał udział w drogich grach gotówkowych na całym świecie, gdzie jego wygrane sięgały 51 mln dolarów, a straty – około 14 mln dolarów.

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