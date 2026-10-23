Зеленского оштрафовали за игру в покер

В Сумах депутата от партии «Слуга народа» и директора департамента горсовета Максима Зеленского признали виновным в участии в азартных играх. Суд назначил ему штраф в размере 51 гривны.

Инцидент произошел в середине октября в одной из квартир города. Согласно материалам дела, там играли в покер. На судебное заседание Зеленский не явился, но предупредил об этом суд.

Остальные участники заявили, что собрались посмотреть футбол и играли в спортивный покер на фишки для подсчёта очков. Сам депутат журналистам сказал, что не знает об этом деле. Другим фигурантам также назначили штрафы по 51 гривне.

Источник: «Суспильне Сумы».

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