Елизавета Ясько подала иск о взыскании алиментов с Михаила Саакашвили

Народный депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько подала иск против своего гражданского мужа, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Судебное разбирательство продолжается с апреля 2026 года. Депутат требует взыскать алименты на их общую дочь и лишить Саакашвили родительских прав. Ясько сообщила о рождении дочери 1 июня 2023 года. Отцом девочки является Михеил Саакашвили. Дочь назвали Жасмин.

В декларациях за 2021–2022 годы депутат указывала Саакашвили как человека, с которым совместно проживала, хотя официально они не состояли в браке. С 2023 года он исчез из её деклараций, однако там осталась информация об общей дочери — Жасмин Михеиловне.

Что Ясько говорила о Саакашвили ранее

В сентябре 2024 года в интервью «Главкому» Елизавета Ясько рассказывала о своём отношении к ситуации вокруг Саакашвили. Она отметила, что больше не ездит в Грузию, а также высказалась о решении бывшего президента вернуться в страну. «Он находится в своей реальности, очень непростой. Михеил, по сути, отдал свою жизнь ради Грузии и причинил много боли разным людям тем, что вернулся туда сейчас. А ради чего? Ради будущего Грузии. Мы видим, что, к сожалению, этот шаг не оправдал себя», — сказала тогда Ясько.

В настоящее время предметом судебного разбирательства является вопрос о содержании их дочери и родительских правах Саакашвили. Детали доказательств, на которых основан иск, в материале не раскрываются.

Почему взыскать алименты может быть проще

Адвокат Дмитрий Бузанов в комментарии «Главкому» объяснил, как может развиваться судебное дело. Он подчеркнул, что оба родителя обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Эта обязанность не зависит от того, состоят ли родители в браке и каковы отношения между ними. По словам юриста, даже если суд лишит отца родительских прав, это не освободит его от обязанности выплачивать алименты. Поэтому главным вопросом в этой части дела может стать размер выплат.

«Поэтому вопрос не в том, взыщет ли суд алименты, а в том, сколько именно. Истица просит треть дохода ответчика. Суд может согласиться с этим или уменьшить долю, если ответчик докажет, что у него затруднительное положение, есть другие дети или проблемы со здоровьем», — пояснил Бузанов. Юрист также отметил, что алименты, как правило, присуждаются со дня подачи иска. В данном случае речь идет об апреле 2026 года.

Лишение родительских прав — более сложный вопрос

Другое требование Ясько — лишить Михеила Саакашвили родительских прав. По словам адвоката, суды рассматривают такой шаг как крайнюю меру. Для этого недостаточно одного лишь факта, что отец живет отдельно от ребенка или не платит алименты.

Суд должен выяснить, уклоняется ли отец от выполнения своих обязанностей сознательно и без уважительных причин. Также важно установить, интересуется ли он жизнью ребенка, поддерживает ли с ней связь и пытался ли изменить ситуацию.

Бузанов подчеркнул, что результат будет зависеть от доказательств, которые предоставит истица. Если они подтвердят, что отец длительное время не общается с дочерью, не участвует в ее воспитании и не пытается поддерживать отношения, суд может учесть это при рассмотрении дела. Если доказательств будет недостаточно, в требовании о лишении родительских прав может быть отказано.

«В деле всё решат доказательства. Если истица докажет, что отец годами не интересуется дочерью, не поддерживает связь даже дистанционно, не содержит её и не пытался изменить ситуацию, шансы хорошие. Если доказательств мало, суд, скорее всего, отклонит иск о лишении родительских прав», — отметил адвокат.

Что еще будет учитывать суд

По словам Бузанова, в таких делах важно заключение органа опеки и попечительства — службы, которая оценивает обстоятельства, связанные с интересами ребенка. Суд должен учесть это заключение при рассмотрении требования о лишении родительских прав. Адвокат также обратил внимание на изменения в процедуре рассмотрения таких дел, которые, по его словам, вступают в силу с 5 августа 2026 года. Речь идет об обязательном участии прокурора в делах о лишении родительских прав.

Таким образом, суд должен отдельно рассмотреть два требования Елизаветы Ясько: взыскание алиментов на дочь и лишение Михеила Саакашвили родительских прав. Решение будет зависеть от обстоятельств дела и доказательств, которые представят стороны. На данный момент нет оснований утверждать, что суд уже удовлетворил какое-либо из этих требований. Об этом говорится в материале «Главкома» о судебных делах и семейных конфликтах украинских народных депутатов.