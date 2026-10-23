Правительство обновит правила найма работников: Корецкий рассказал подробности

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство пересмотрит критерии определения критически важных предприятий, а 100-процентная квота больше не будет предоставляться автоматически даже для энергетики и оборонной промышленности.

«Если для бесперебойной работы потребуется забронировать больше, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр», — сообщил Корецкий.

Также правительство готовит механизм полного резервирования для предприятий, которые добровольно будут привлекать часть работников к военной службе. Им будут сохранены рабочее место и зарплата.

Новые правила Минобороны и Минэкономики должны разработать совместно с бизнесом. Утвердить механизм планируют до 1 декабря.

Источник: Сергей Корецкий.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что возможность бронировать от мобилизации 100% работников создает условия для злоупотреблений. По его словам, некоторые предприятия могут бронировать весь штат, даже если часть работников фактически не выполняет критически важных задач. Правительство прорабатывает изменения в системе бронирования, однако окончательные правила пока не обнародованы.

Члены парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки призвали Кабинет Министров отменить постановление от 13 октября, касающееся изменений в правилах бронирования работников.

Предложенные правительством изменения в правилах призыва военнообязанных и определения критически важных предприятий создают высокие риски потери квалифицированных специалистов, сокращения производства и невыполнения оборонных заказов в авиационной и аэрокосмической отраслях.

Почему Кабмин хочет значительно сократить призыв и отсрочки на предприятиях: мнения экспертов.

Читай нас в