В Одессе 21-летнего мужчину подозревают в государственной измене из-за сбора данных о критически важной инфраструктуре
В Одессе 21-летнему мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Об этом заявили в Одесской областной прокуратуре.
По данным следствия, в июле-августе 2026 года местный житель через мессенджер Telegram установил контакт с представителем российских спецслужб. По версии правоохранителей, он согласился собирать и передавать информацию об объектах инфраструктуры. Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
В августе мужчина получил от куратора задание проверить один из объектов критической инфраструктуры Одесской области. Он прибыл по указанным координатам и зафиксировал территорию предприятия и движение крупногабаритного транспорта через контрольно-пропускной пункт. Также сделал скриншоты расположения объекта в приложении «Google Maps».
Собранные фото- и видеоматериалы передал представителю спецслужб РФ через «Telegram».
Кроме того, одной из задач, которую планировалось выполнить, было размещение вражеских материалов на наружных рекламных конструкциях в городе.
По ходатайству прокуратуры в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование по уголовному делу проводит УСБУ в Одесской области.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
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