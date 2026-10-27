В Одессе 21-летнему мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Об этом заявили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, в июле-августе 2026 года местный житель через мессенджер Telegram установил контакт с представителем российских спецслужб. По версии правоохранителей, он согласился собирать и передавать информацию об объектах инфраструктуры. Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

В августе мужчина получил от куратора задание проверить один из объектов критической инфраструктуры Одесской области. Он прибыл по указанным координатам и зафиксировал территорию предприятия и движение крупногабаритного транспорта через контрольно-пропускной пункт. Также сделал скриншоты расположения объекта в приложении «Google Maps».

Собранные фото- и видеоматериалы передал представителю спецслужб РФ через «Telegram».

Кроме того, одной из задач, которую планировалось выполнить, было размещение вражеских материалов на наружных рекламных конструкциях в городе.

По ходатайству прокуратуры в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование по уголовному делу проводит УСБУ в Одесской области. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура. В Украине женщину подозревают в государственной измене из-за съемки военных объектов по заказу РФ. Ранее СБУ разоблачила и задержала российского агента в Харькове, который помогал врагу наносить удары по объектам Сил обороны. Задержанному инкриминировали корректировку российских атак на военные объекты города. Напомним, в Киевской области из-за атаки РФ вспыхнули пожары на предприятиях. Также Россия массированно атаковала Киев, убив и ранив мирных жителей. Позже спасатели показали последствия ударов по Киеву.

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