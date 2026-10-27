在敖德萨，一名21岁的男子被指控涉嫌在战时状态下犯有叛国罪。敖德萨州检察院对此作出声明。

据调查显示，2026年7月至8月期间，一名当地居民通过Telegram即时通讯软件与俄罗斯特工建立了联系。 据执法部门称，他同意收集并传递有关基础设施目标的信息。该男子的行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第111条第2款。

8月，该男子接到联络人的任务，要求其勘察敖德萨州的一处关键基础设施。他按照指定的坐标抵达现场，记录了该企业的区域情况以及大型运输车辆通过检查站的动向。 此外，他还通过“Google Maps”应用截取了该设施位置的屏幕截图。

他通过“Telegram”将收集到的照片和视频资料转交给了俄罗斯特工代表。

此外，原计划执行的任务之一，是在市内的户外广告牌上张贴敌对宣传材料。

应检察院申请，对嫌疑人采取了羁押的预防措施。 该刑事案件的审前调查由敖德萨州安全局负责。 奥德萨州检察院通报了这一消息。 在乌克兰，一名女子因受俄罗斯联邦指使拍摄军事设施而被怀疑犯有叛国罪。 此前，乌克兰安全局在哈尔科夫揭露并逮捕了一名俄罗斯间谍，该间谍曾协助敌方对国防部目标实施打击。被捕者被指控为俄罗斯针对该市军事目标的袭击提供火力校正。 需要指出的是，在基辅州，由于俄罗斯的袭击，多家企业发生火灾。 此外，俄罗斯还对基辅发动了大规模袭击，造成平民死伤。 随后，救援人员展示了基辅遭袭后的灾情。

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