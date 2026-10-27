乌克兰“蜂鸟”FPV无人机配备了人工智能模块

乌克兰国防企业TAF Industries与爱沙尼亚-乌克兰合资企业DOD Solution合作，已完成将基于人工智能的AURA AI模块集成到“蜂鸟10”Advance型FPV无人机中。 该模块基于DOD Solution自主研发的单板计算机构建。

这些无人机已在“霍洛德尼·亚尔”第93独立机械化旅和第3独立突击旅的部队中成功通过了实战测试， 目前已在Brave1 Market平台上开放订购。

AURA AI系统可对静止和移动目标进行自动探测、识别、锁定和跟踪。 在操作员确认攻击指令后，无人机将自动锁定目标并实施攻击，这使其能够在电子战手段的积极压制下、GPS信号缺失或通信中断的情况下击中目标。 TAF Industries公司FPV无人机产品负责人安德烈·阿塔曼恩科强调：“该功能首先能帮助飞行员发现所有潜在威胁和打击目标，并用矩形框将其标出。 实际上，AI模块会突出显示飞行员可能未察觉的目标。此外，其优势还在于能够识别不同类别的交通工具，从而减轻飞行员的额外认知负担。”

TAF Industries公司通报了这一消息。

此前，乌克兰国防部已批准在部队中投入使用“沙布利亚”MK19(M)远程控制作战模块。该模块配备了40毫米口径的MK19自动榴弹发射器。

近日，乌克兰国防部国防采购局（DOT）已就乌克兰国防军2026年战术耳机需求完成了全部采购合同签订。此次共采购了4万套装备。

需要指出的是，乌克兰国防部下属的国防采购局（DOT）已就2026–2027年冬季，乌克兰武装部队和国家运输特勤局99.5%的冬季服装及装备需求签订了供货合同。

乌克兰国防部已对“天际”（Nebokray）移动维修车间进行规范化管理，并批准其在乌克兰武装部队（ZSU）中投入使用。该系统专用于无人机的维修和保养。

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