Украинские FPV-дроны «Колибри» оснастили модулем искусственного интеллекта

Украинская оборонная компания TAF Industries в партнерстве с эстонско-украинской компанией DOD Solution завершила интеграцию модуля AURA AI на основе искусственного интеллекта в FPV-дроны «Колибри 10» Advance. Модуль построен на базе одноплатного компьютера собственной разработки DOD Solution.

Беспилотники уже прошли успешные боевые испытания в подразделениях 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» и 3-й отдельной штурмовой бригады, а также стали доступны для заказа на платформе Brave1 Market.

Система AURA AI обеспечивает автоматическое обнаружение, распознавание, захват и сопровождение как статичных, так и движущихся целей. После подтверждения команды об атаке оператором беспилотник выполняет автонаведение на объект, что позволяет поражать цели в условиях активного подавления средствами РЭБ, отсутствия сигналов GPS или потери связи. Продукт-оунер направления FPV-дронов компании TAF Industries Андрей Атаманенко подчеркнул: «Эта функция, прежде всего, помогает пилотам увидеть все потенциальные угрозы и объекты для поражения, обводя их прямоугольником. По сути, ИИ-модуль выделяет цели, которые пилот мог не заметить. Также его преимуществом является распознавание различных классов транспортных средств, что снимает с пилота лишнюю когнитивную нагрузку».

Об этом сообщила компания TAF Industries.

Ранее Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в войсках дистанционно управляемый боевой модуль «ШаБля» МК19(М). Он оснащён автоматическим гранатометом МК19 калибра 40 мм.

Недавно Агентство оборонных закупок ДОТ полностью обеспечил потребности Сил обороны Украины в тактических наушниках на 2026 год. Всего было закуплено 40 тысяч единиц снаряжения.

Напомним, Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны Украины заключило контракты на поставку 99,5% установленной потребности Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта в зимней одежде и снаряжении на сезон 2026–2027 годов.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мобильные мастерские «Небокрай». Система предназначена для ремонта и обслуживания дронов.

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