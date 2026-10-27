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Wiadomości Ukraina

Ukraińskie drony FPV marki „Kolibri” zostały wyposażone w moduł sztucznej inteligencji

UA NEWS 27 października 2026 17:40
Ukraińskie drony FPV marki „Kolibri” zostały wyposażone w moduł sztucznej inteligencji

Ukraińska firma z branży obronnej TAF Industries, we współpracy z estońsko-ukraińską spółką DOD Solution, zakończyła integrację modułu AURA AI opartego na sztucznej inteligencji z dronami FPV „Kolibri 10” Advance. Moduł został zbudowany w oparciu o komputer jednopłytkowy własnego projektu firmy DOD Solution. 

Drony przeszły już pomyślne testy bojowe w oddziałach 93. oddzielnej brygady zmechanizowanej „Kholodny Yar” oraz 3. oddzielnej brygady szturmowej, a także są dostępne do zamówienia na platformie Brave1 Market.

System AURA AI zapewnia automatyczne wykrywanie, rozpoznawanie, namierzanie i śledzenie zarówno celów statycznych, jak i ruchomych. Po potwierdzeniu przez operatora polecenia ataku dron wykonuje automatyczne namierzenie obiektu, co pozwala na trafianie celów w warunkach aktywnego zakłócania przez środki walki elektronicznej, braku sygnałów GPS lub utraty łączności. Andrij Atamanenko, Product Owner ds. dronów FPV w firmie TAF Industries, podkreślił: „Ta funkcja przede wszystkim pomaga pilotom dostrzec wszystkie potencjalne zagrożenia i obiekty do zniszczenia, zaznaczając je prostokątem. W istocie moduł AI podświetla cele, których pilot mógłby nie zauważyć. Jego zaletą jest również rozpoznawanie różnych klas pojazdów, co odciąża pilota od zbędnego obciążenia poznawczego”.

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Informację tę podała firma TAF Industries.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Ukrainy dopuściło do użytku w siłach zbrojnych zdalnie sterowany moduł bojowy Szabla MK19(M). Jest on wyposażony w automatyczny granatnik MK19 kalibru 40 mm. 

Niedawno Agencja Zakupów Obronnych DOT w pełni zrealizowała zamówienie na potrzeby Sił Obronnych Ukrainy w zakresie słuchawek taktycznych na rok 2026. Łącznie zakupiono 40 tysięcy sztuk sprzętu.

Przypomnijmy, że Agencja Zakupów Obronnych DOT Ministerstwa Obrony Ukrainy zawarła umowy na dostawę 99,5% zgłoszonego zapotrzebowania Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Państwowej Specjalnej Służby Transportu na odzież zimową i wyposażenie na sezon 2026–2027.

Ministerstwo Obrony skodyfikowało i dopuściło do użytku w Siłach Zbrojnych Ukrainy (SZU) mobilne warsztaty „Nebokraj”. System ten jest przeznaczony do naprawy i konserwacji dronów.

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