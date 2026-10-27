Ukraińskie drony FPV marki „Kolibri” zostały wyposażone w moduł sztucznej inteligencji

Ukraińska firma z branży obronnej TAF Industries, we współpracy z estońsko-ukraińską spółką DOD Solution, zakończyła integrację modułu AURA AI opartego na sztucznej inteligencji z dronami FPV „Kolibri 10” Advance. Moduł został zbudowany w oparciu o komputer jednopłytkowy własnego projektu firmy DOD Solution.

Drony przeszły już pomyślne testy bojowe w oddziałach 93. oddzielnej brygady zmechanizowanej „Kholodny Yar” oraz 3. oddzielnej brygady szturmowej, a także są dostępne do zamówienia na platformie Brave1 Market.

System AURA AI zapewnia automatyczne wykrywanie, rozpoznawanie, namierzanie i śledzenie zarówno celów statycznych, jak i ruchomych. Po potwierdzeniu przez operatora polecenia ataku dron wykonuje automatyczne namierzenie obiektu, co pozwala na trafianie celów w warunkach aktywnego zakłócania przez środki walki elektronicznej, braku sygnałów GPS lub utraty łączności. Andrij Atamanenko, Product Owner ds. dronów FPV w firmie TAF Industries, podkreślił: „Ta funkcja przede wszystkim pomaga pilotom dostrzec wszystkie potencjalne zagrożenia i obiekty do zniszczenia, zaznaczając je prostokątem. W istocie moduł AI podświetla cele, których pilot mógłby nie zauważyć. Jego zaletą jest również rozpoznawanie różnych klas pojazdów, co odciąża pilota od zbędnego obciążenia poznawczego”.

Informację tę podała firma TAF Industries.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Ukrainy dopuściło do użytku w siłach zbrojnych zdalnie sterowany moduł bojowy Szabla MK19(M). Jest on wyposażony w automatyczny granatnik MK19 kalibru 40 mm.

Niedawno Agencja Zakupów Obronnych DOT w pełni zrealizowała zamówienie na potrzeby Sił Obronnych Ukrainy w zakresie słuchawek taktycznych na rok 2026. Łącznie zakupiono 40 tysięcy sztuk sprzętu.

Przypomnijmy, że Agencja Zakupów Obronnych DOT Ministerstwa Obrony Ukrainy zawarła umowy na dostawę 99,5% zgłoszonego zapotrzebowania Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Państwowej Specjalnej Służby Transportu na odzież zimową i wyposażenie na sezon 2026–2027.

Ministerstwo Obrony skodyfikowało i dopuściło do użytku w Siłach Zbrojnych Ukrainy (SZU) mobilne warsztaty „Nebokraj”. System ten jest przeznaczony do naprawy i konserwacji dronów.

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