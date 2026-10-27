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В Одесі 21-річному чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Про це заявили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні-серпні 2026 року місцевий житель через месенджер Telegram встановив контакт із представником російських спецслужб. За версією правоохоронців, він погодився збирати та передавати інформацію про об’єкти інфраструктури. Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

У серпні чоловік отримав від куратора завдання перевірити один з об’єктів критичної інфраструктури Одещини. Він прибув за вказаними координатами та зафіксував територію підприємства й рух великогабаритного транспорту через контрольно-пропускний пункт. Також зробив скриншоти розташування об’єкта в застосунку «Google Maps».

Зібрані фото- та відеоматеріали передав представнику спецслужб рф через «Telegram».

Також одним із завдань, яке планувалось до виконання, було розміщення ворожих матеріалів на зовнішніх рекламних конструкціях у місті.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює УСБУ в Одеській області. Про це повідомляє Одеська Обласна Прокуратура. В Україні жінку підозрюють у держзраді через зйомку військових об’єктів на замовлення РФ. Раніше СБУ викрила та затримала російського агента в Харкові, який допомагав ворогу наводити удари по об’єктах Сил оборони. Затриманому закидали коригування російських атак на військові об’єкти міста. Нагадаємо, на Київщині через атаку РФ спалахнули пожежі на підприємствах. Також Росія масовано атакувала Київ, вбивши та поранивши цивільних. Пізніше рятувальники показали наслідки ударів по Києву.

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