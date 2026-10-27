W Odessie 21-letni mężczyzna jest podejrzany o zdradę stanu w związku z gromadzeniem danych dotyczących infrastruktury krytycznej
W Odessie 21-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut zdrady stanu popełnionej w warunkach stanu wojennego. Poinformowała o tym prokuratura obwodowa w Odessie.
Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w lipcu i sierpniu 2026 roku mieszkaniec miasta nawiązał kontakt za pośrednictwem komunikatora Telegram z przedstawicielem rosyjskich służb specjalnych. Według wersji organów ścigania zgodził się on gromadzić i przekazywać informacje dotyczące obiektów infrastruktury. Działania mężczyzny zakwalifikowano na podstawie części 2 art. 111 Kodeksu karnego Ukrainy.
W sierpniu mężczyzna otrzymał od swojego przełożonego zadanie sprawdzenia jednego z obiektów infrastruktury krytycznej w obwodzie odeskim. Przybył pod wskazane współrzędne i sfotografował teren przedsiębiorstwa oraz ruch transportu wielkogabarytowego przez punkt kontrolno-przepustowy. Wykonano również zrzuty ekranu przedstawiające lokalizację obiektu w aplikacji „Google Maps”.
Zebrane materiały fotograficzne i wideo przekazał przedstawicielowi służb specjalnych RF za pośrednictwem „Telegramu”.
Jednym z zadań, które planowano wykonać, było umieszczenie materiałów wrogich na zewnętrznych nośnikach reklamowych w mieście.
Na wniosek prokuratury wobec podejrzanego zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.
Śledztwo przedprocesowe w ramach postępowania karnego prowadzi USBU w obwodzie odeskim.
Informację tę podała Prokuratura Okręgowa w Odessie.
Na Ukrainie kobieta jest podejrzana o zdradę stanu w związku z fotografowaniem obiektów wojskowych na zlecenie Rosji.
Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zdemaskowała i zatrzymała rosyjskiego agenta w Charkowie, który pomagał wrogowi w przeprowadzaniu ataków na obiekty Sił Obronnych. Zatrzymanemu zarzuca się korygowanie rosyjskich ataków na obiekty wojskowe w mieście.
Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim w wyniku ataku Rosji wybuchły pożary w zakładach przemysłowych.
Rosja przeprowadziła również masowany atak na Kijów, w wyniku którego zginęli i zostali ranni cywile.
Później służby ratownicze pokazały skutki uderzeń na Kijów.