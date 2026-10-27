W Odessie 21-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut zdrady stanu popełnionej w warunkach stanu wojennego. Poinformowała o tym prokuratura obwodowa w Odessie.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w lipcu i sierpniu 2026 roku mieszkaniec miasta nawiązał kontakt za pośrednictwem komunikatora Telegram z przedstawicielem rosyjskich służb specjalnych. Według wersji organów ścigania zgodził się on gromadzić i przekazywać informacje dotyczące obiektów infrastruktury. Działania mężczyzny zakwalifikowano na podstawie części 2 art. 111 Kodeksu karnego Ukrainy.

W sierpniu mężczyzna otrzymał od swojego przełożonego zadanie sprawdzenia jednego z obiektów infrastruktury krytycznej w obwodzie odeskim. Przybył pod wskazane współrzędne i sfotografował teren przedsiębiorstwa oraz ruch transportu wielkogabarytowego przez punkt kontrolno-przepustowy. Wykonano również zrzuty ekranu przedstawiające lokalizację obiektu w aplikacji „Google Maps”.

Zebrane materiały fotograficzne i wideo przekazał przedstawicielowi służb specjalnych RF za pośrednictwem „Telegramu”.

Jednym z zadań, które planowano wykonać, było umieszczenie materiałów wrogich na zewnętrznych nośnikach reklamowych w mieście.

Na wniosek prokuratury wobec podejrzanego zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.

Śledztwo przedprocesowe w ramach postępowania karnego prowadzi USBU w obwodzie odeskim.

Informację tę podała Prokuratura Okręgowa w Odessie.

Na Ukrainie kobieta jest podejrzana o zdradę stanu w związku z fotografowaniem obiektów wojskowych na zlecenie Rosji.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zdemaskowała i zatrzymała rosyjskiego agenta w Charkowie, który pomagał wrogowi w przeprowadzaniu ataków na obiekty Sił Obronnych. Zatrzymanemu zarzuca się korygowanie rosyjskich ataków na obiekty wojskowe w mieście.

Przypomnijmy, że w obwodzie kijowskim w wyniku ataku Rosji wybuchły pożary w zakładach przemysłowych.

Rosja przeprowadziła również masowany atak na Kijów, w wyniku którego zginęli i zostali ranni cywile.

Później służby ratownicze pokazały skutki uderzeń na Kijów.