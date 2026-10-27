乌克兰的Himera和丹麦的GomSpace为乌克兰武装部队发射了一颗通信试验卫星

乌克兰公司Himera与丹麦公司GomSpace合作，将OBRIA NANO送入轨道——这是未来乌克兰独立卫星通信网络的首颗测试卫星。该卫星已开始运行。

该卫星于2026年10月1日作为SpaceX“Transporter-18”任务的一部分发射升空。目前，它正在接受技术测试，这些测试将有助于为项目的后续部署做好准备。

Himera公司强调，自主卫星基础设施将使乌克兰能够实现通信渠道的多样化，并减少对外国技术的依赖。“OBRIA NANO”将由乌克兰运营商控制，并服务于国家战略安全利益。

长远来看，该公司计划部署一个卫星网络，该网络将覆盖乌克兰全境，并作为欧洲卫星系统的补充。

下一阶段将是将卫星和地面终端的生产本地化至乌克兰。

乌克兰国防部已与芬兰公司ICEYE和诺基亚就航天技术领域达成合作协议。各方签署了意向书，拟建立一个由乌克兰政府控制的、受保护的卫星通信系统。

乌克兰国防军利用ICEYE公司的卫星，能够几乎实时地监测俄罗斯军队的动向。

乌克兰国防部表示，已与全球卫星技术领域的领军企业之一——芬兰ICEYE公司签署了备忘录，以深化在太空侦察领域的合作。

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