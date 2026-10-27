Украинская компания Himera и датская GomSpace запустили тестовый спутник связи для ВСУ

Украинская компания Himera совместно с датской GomSpace вывела на орбиту OBRIA NANO — первый тестовый спутник будущей независимой украинской сети спутниковой связи. Его эксплуатация уже началась.

Спутник запустили 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18. В настоящее время он проходит технические испытания, которые должны помочь подготовить проект к дальнейшему развертыванию.

В Himera отмечают, что собственная спутниковая инфраструктура позволит Украине диверсифицировать каналы связи и уменьшить зависимость от иностранных технологий. OBRIA NANO будет находиться под контролем украинского оператора и работать в интересах стратегической безопасности государства.

В перспективе компания планирует развернуть сеть спутников, которая будет обеспечивать связь по всей территории Украины и дополнять европейские спутниковые системы.

Следующим этапом должна стать локализация производства спутников и наземных терминалов в Украине.

Министерство обороны Украины договорилось о сотрудничестве с финскими компаниями ICEYE и Nokia в сфере космических технологий. Стороны подписали письмо о намерениях относительно возможного создания защищенной системы спутниковой связи, которая будет находиться под контролем украинского государства.

Силы обороны Украины имеют возможность наблюдать за перемещениями российских войск фактически в режиме реального времени, используя спутники компании ICEYE.

Минобороны Украины сообщило, что подписало меморандум с одним из мировых лидеров в области спутниковых технологий — финской компанией ICEYE — для углубления сотрудничества в сфере космической разведки.

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