Українська Himera та данська GomSpace запустили тестовий супутник зв’язку для ЗСУ

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Українська компанія Himera спільно з данською GomSpace вивела на орбіту OBRIA NANO — перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі супутникового зв’язку. Його експлуатація вже розпочалася.

Супутник запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18. Наразі він проходить технічні випробування, які мають допомогти підготувати проєкт до подальшого розгортання.

У Himera наголошують, що власна супутникова інфраструктура дозволить Україні диверсифікувати канали зв’язку та зменшити залежність від іноземних технологій. OBRIA NANO перебуватиме під контролем українського оператора й працюватиме в інтересах стратегічної безпеки держави.

У перспективі компанія планує розгорнути мережу супутників, яка забезпечуватиме зв’язок по всій території України та доповнюватиме європейські супутникові системи.

Наступним етапом має стати локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні.

Міністерство оборони України домовилося про співпрацю з фінськими компаніями ICEYE та Nokia у сфері космічних технологій. Сторони підписали лист про наміри щодо можливого створення захищеної системи супутникового зв’язку, яка перебуватиме під контролем української держави.

Сили оборони України мають можливість спостерігати за переміщеннями російських військ фактично в режимі реального часу, використовуючи супутники компанії ICEYE.

Міноборони України повідомило, що підписало меморандум з одним із світових лідерів у галузі супутникових технологій фінською компаніє ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки.

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