Ukraińska firma Himera we współpracy z duńską firmą GomSpace umieściła na orbicie OBRIA NANO — pierwszego satelitę testowego przyszłej niezależnej ukraińskiej sieci łączności satelitarnej. Satelita został już oddany do eksploatacji.

Satelita został wystrzelony 1 października 2026 r. w ramach misji SpaceX Transporter-18. Obecnie przechodzi testy techniczne, które mają pomóc w przygotowaniu projektu do dalszego wdrożenia.

W firmie Himera podkreślają, że własna infrastruktura satelitarna pozwoli Ukrainie zdywersyfikować kanały łączności i zmniejszyć zależność od zagranicznych technologii. OBRIA NANO będzie znajdować się pod kontrolą ukraińskiego operatora i będzie działać w interesie bezpieczeństwa strategicznego państwa.

W perspektywie firma planuje rozbudować sieć satelitów, która zapewni łączność na całym terytorium Ukrainy i będzie uzupełniać europejskie systemy satelitarne.

Kolejnym etapem ma być lokalizacja produkcji satelitów i terminali naziemnych na Ukrainie.

Ministerstwo Obrony Ukrainy uzgodniło współpracę z fińskimi firmami ICEYE i Nokia w dziedzinie technologii kosmicznych. Strony podpisały list intencyjny dotyczący ewentualnego stworzenia zabezpieczonego systemu łączności satelitarnej, który będzie podlegał kontroli państwa ukraińskiego.

Siły obronne Ukrainy mają możliwość obserwowania przemieszczania się rosyjskich wojsk praktycznie w czasie rzeczywistym, korzystając z satelitów firmy ICEYE.

Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że podpisało memorandum z jedną ze światowych wiodących firm w dziedzinie technologii satelitarnych – fińską firmą ICEYE – w celu pogłębienia współpracy w zakresie rozpoznania kosmicznego.

Czytaj nas na