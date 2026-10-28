Украинцы могут получить почти 1000 гривен помощи через приложение «Дія»

Некоторым украинцам доступна государственная выплата в размере 998 гривен. Средства зачисляются на банковскую карту, а подать заявку на получение помощи можно через приложение «Дия» до конца 2026 года.

Речь идет о государственной программе «еКнига», которая предусматривает единовременную выплату для украинцев, достигших 18 лет.

В 2026 году размер помощи составляет 998,40 грн. Получить деньги можно в течение года после достижения совершеннолетия.

Для оформления выплаты необходимо:

Открыть специальную «Дия.Карту» в банке.

Зайти в приложение «Дія».

В разделе «Сервисы» выбрать «еКнига».

Указать карту и отправить заявку.

Средства разрешается использовать только для покупки книг: бумажных, электронных или аудиокниг. Потратить помощь нужно в течение трех месяцев после зачисления. Снять деньги наличными или использовать на другие покупки нельзя.

Программа продолжает действовать в 2026 году. О её закрытии пока не сообщалось.

Источник: Радио Трек

Напомним, в 2025 году в рамках программы «еКнига» украинцы приобрели книг на сумму почти ₴140 млн.

За полгода с начала действия программы «еКнига» 18-летние украинцы потратили более 91 миллиона гривен на покупку книг, в основном в интернете.

Выплаты по программе «еКнига» оформили более 50 тысяч украинцев.

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