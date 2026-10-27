В Киеве частное предприятие оштрафовали на ₴24 млн за задержку поставок для Нацгвардии

Хозяйственный суд города Киева обязал частное предприятие выплатить 24 млн грн штрафных санкций за просрочку поставки товаров оборонного назначения для Национальной гвардии Украины. Предприятие задержало выполнение государственного контракта более чем на 200 дней. Иск был удовлетворен Специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона.

В рамках программы «Оборонный интерес» Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона выявила нарушение интересов государства при использовании бюджетных средств, выделенных на закупку товаров оборонного назначения.

Как установили прокуроры, в сентябре 2024 года Национальная гвардия Украины в лице одной из подчинённых воинских частей заключила государственный контракт с частным предприятием. Договор предусматривал поставку соответствующих товаров по процедуре закрытых закупок.

По условиям контракта исполнитель должен был поставить товар в течение шести месяцев с момента осуществления единовременной предоплаты, но не позднее 10 мая 2025 года.

Однако предприятие не выполнило обязательств в установленный срок. В результате просрочка поставки превысила 200 дней.

Чтобы защитить интересы государства в лице Национальной гвардии Украины и подчинённой ей воинской части, в апреле 2026 года Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона обратилась в суд.

Прокуроры требовали взыскать с предприятия штрафные санкции за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта.

В октябре 2026 года Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск и обязал предприятие уплатить 24 млн грн штрафных санкций в пользу государства в лице Национальной гвардии Украины.

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона подчеркнули, что системно работают над судебной защитой интересов государства в отношениях между государственными заказчиками и поставщиками товаров оборонного назначения.

В частности, прокуратура реагирует на нарушения условий контрактов, заключенных для обеспечения потребностей оборонного сектора, и принимает меры по взысканию предусмотренных законом штрафных санкций.

Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона.

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