В Хмельницкой области мать и дочь подозреваются в продаже порнографии с участием детей

Правоохранители Хмельницкой области разоблачили двух местных жительниц, которых подозревают в организации изготовления и продажи порнографических материалов с участием малолетних и несовершеннолетних детей.

По данным следствия, к созданию контента женщины принудительно привлекали родных детей старшей фигурантки.

Противоправная деятельность, по предварительным данным, продолжалась с 2024 года. Младшая подозреваемая, 2007 года рождения, администрировала 14 частных Telegram-каналов, доступ к которым продавала за деньги. Для поиска клиентов также использовались страницы в TikTok и Facebook, а также рекламные объявления.

К организации деятельности, координации других лиц и изготовлению материалов, по версии следствия, была причастна мать младшей фигурантки, 1986 года рождения. Средства за доступ к контенту и индивидуальные заказы поступали на банковскую карту.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые использовались для администрирования Telegram-каналов. Обе женщины были задержаны, им было сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

После следственных действий восемь детей передали под опеку Службы по делам детей. Досудебное расследование продолжается, возможна дополнительная правовая квалификация. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: Полиция Хмельницкой области

В городе Луцк правоохранители разоблачили женщину, которую подозревают в изготовлении и сбыте порнографического контента с участием её 3-летней дочери. По данным следствия, женщина использовала ребёнка для создания запрещённых материалов и передавала их другому лицу за вознаграждение.

В Хмельницком сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении детей.

Сумской апелляционный суд оставил без изменений приговор Шосткинского горрайонного суда в отношении местной жительницы, которую приговорили к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с работой с детьми, сроком на 3 года.

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