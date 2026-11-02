Funkcjonariusze organów ścigania z obwodu chmielnickiego wykryli dwie lokalne mieszkanki, które są podejrzane o organizowanie produkcji i sprzedaży materiałów pornograficznych z udziałem małych dzieci i nieletnich.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa kobiety przymusowo angażowały własne dzieci starszej z podejrzanych do tworzenia treści.

Zgodnie ze wstępnymi danymi nielegalna działalność trwała od 2024 roku. Młodsza podejrzana, urodzona w 2007 roku, zarządzała 14 prywatnymi kanałami na Telegramie, do których dostęp sprzedawała za pieniądze. Do pozyskiwania klientów wykorzystywano również profile na platformach TikTok i Facebook oraz ogłoszenia reklamowe.

Według wersji śledztwa w organizację działalności, koordynację działań innych osób oraz przygotowywanie materiałów była zaangażowana matka młodszej podejrzanej, urodzona w 1986 roku. Środki za dostęp do treści oraz indywidualne zamówienia otrzymywano na kartę bankową.

Podczas przeszukań funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli telefony komórkowe, które były wykorzystywane do administrowania kanałami na Telegramie. Obie kobiety zostały zatrzymane i poinformowane o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sąd zastosował środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Po zakończeniu czynności śledczych ośmioro dzieci zostało przekazanych pod opiekę Służby ds. Dzieci. Śledztwo przedprocesowe trwa, możliwe jest dodatkowe kwalifikowanie czynów pod inne przepisy. Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja obwodu chmielnickiego

W mieście Łuck funkcjonariusze organów ścigania ujawnili kobietę podejrzaną o produkcję i dystrybucję treści pornograficznych z udziałem jej 3-letniej córki. Zgodnie z ustaleniami śledztwa kobieta wykorzystywała dziecko do tworzenia nielegalnych materiałów i przekazywała je innej osobie za wynagrodzeniem.

W Chmielnickim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 50-letniego mieszkańca miasta, którego podejrzewa się o popełnienie czynów niezgodnych z prawem o charakterze seksualnym wobec dzieci.

Sąd Apelacyjny w Sumach utrzymał w mocy wyrok Sądu Miejsko-Rejonowego w Szostce w sprawie lokalnej mieszkanki, którą skazano na 8 lat pozbawienia wolności z pozbawieniem prawa do sprawowania funkcji związanych z pracą z dziećmi, na okres 3 lat.

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