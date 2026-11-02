На Хмельниччині матір і доньку підозрюють у продажі порнографії за участю дітей

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Правоохоронці Хмельниччини викрили двох місцевих мешканок, яких підозрюють в організації виготовлення та продажу порнографічних матеріалів за участю малолітніх і неповнолітніх дітей.

За даними слідства, до створення контенту жінки примусово залучали рідних дітей старшої фігурантки.

Протиправна діяльність, за попередніми даними, тривала з 2024 року. Молодша підозрювана, 2007 року народження, адмініструвала 14 приватних Telegram-каналів, доступ до яких продавала за гроші. Для пошуку клієнтів також використовували сторінки у TikTok і Facebook та рекламні оголошення.

До організації діяльності, координації інших осіб і виготовлення матеріалів, за версією слідства, була причетна мати молодшої фігурантки, 1986 року народження. Кошти за доступ до контенту та індивідуальні замовлення отримували на банківську картку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, які використовували для адміністрування Telegram-каналів. Обох жінок затримали та повідомили їм про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Після слідчих дій вісьмох дітей передали під опіку Служби у справах дітей. Досудове розслідування триває, можлива додаткова правова кваліфікація. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Поліція Хмельницької області

У місті Луцьк правоохоронці викрили жінку, яку підозрюють у виготовленні та збуті порнографічного контенту за участю її 3-річної доньки. За даними слідства, жінка використовувала дитину для створення заборонених матеріалів та передавала їх іншій особі за винагороду.

У Хмельницькому співробітники правоохоронних органів затримали 50-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вчиненні протиправних дій сексуального характеру щодо дітей.

У Сумський апеляційний суд залишив без змін вирок Шосткинського міськрайонного суду стосовно місцевої жительки, яку засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з роботою з дітьми, на 3 роки.

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