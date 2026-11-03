Во Львовской области 80-летнего мужчину нашли в канаве после двух дней поисков

Во Львовской области разыскали 80-летнего мужчину, который вышел из дома и не вернулся. После двух дней поисков пенсионера обнаружили в канаве.

Его нашли в канаве и передали медикам.

Вечером 31 октября спасатели получили сообщение о том, что в селе Мервичи Львовского района пропал мужчина 1946 года рождения. Он вышел из дома и не вернулся.

Поиски длились почти двое суток. К ним присоединились спасатели Львовской горной поисково-спасательной группы, местная пожарная команда села Куликов и родственники пропавшего.

Мужчину нашли 2 ноября в 15:46 в канаве.

С помощью альпинистского снаряжения и квадроцикла его подняли на поверхность и доставили к месту, где смогли передать медикам «скорой».

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.



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