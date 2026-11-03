W obwodzie lwowskim po dwóch dniach poszukiwań znaleziono 80-letniego mężczyznę w rowie

W obwodzie lwowskim odnaleziono 80-letniego mężczyznę, który wyszedł z domu i nie wrócił. Po dwóch dniach poszukiwań emeryt został znaleziony w rowie.

Znaleziono go w rowie i przekazano lekarzom.

Wieczorem 31 października ratownicy otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Mervychi w powiecie lwowskim zaginął mężczyzna urodzony w 1946 roku. Wyszedł z domu i nie wrócił.

Poszukiwania trwały prawie dwie doby. Do akcji dołączyli ratownicy z Lwowskiej Górskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, lokalna straż pożarna ze wsi Kulykiv oraz krewni zaginionego.

Mężczyznę znaleziono 2 listopada o godz. 15:46 w rowie.

Za pomocą sprzętu alpinistycznego i quada wyciągnięto go na powierzchnię i przetransportowano do miejsca, gdzie przekazano go lekarzom z karetki pogotowia.

Informację tę podała Państwowa Służba Ratownicza obwodu lwowskiego.



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