W obwodzie lwowskim po dwóch dniach poszukiwań znaleziono 80-letniego mężczyznę w rowie
W obwodzie lwowskim odnaleziono 80-letniego mężczyznę, który wyszedł z domu i nie wrócił. Po dwóch dniach poszukiwań emeryt został znaleziony w rowie.
Znaleziono go w rowie i przekazano lekarzom.
Wieczorem 31 października ratownicy otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Mervychi w powiecie lwowskim zaginął mężczyzna urodzony w 1946 roku. Wyszedł z domu i nie wrócił.
Poszukiwania trwały prawie dwie doby. Do akcji dołączyli ratownicy z Lwowskiej Górskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, lokalna straż pożarna ze wsi Kulykiv oraz krewni zaginionego.
Mężczyznę znaleziono 2 listopada o godz. 15:46 w rowie.
Za pomocą sprzętu alpinistycznego i quada wyciągnięto go na powierzchnię i przetransportowano do miejsca, gdzie przekazano go lekarzom z karetki pogotowia.
Informację tę podała Państwowa Służba Ratownicza obwodu lwowskiego.
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