В Хмельницком мужчина ударил знакомого ножом в живот

В Хмельницком полицейские задержали 57-летнего мужчину, который во время конфликта нанес ножевое ранение своему знакомому. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, подозреваемый пришел в дом к 57-летнему знакомому. Во время совместного употребления алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора.

Во время ссоры гость схватил нож и ударил им хозяина в живот.

Свидетелем нападения стала мать потерпевшего. Именно она вызвала полицию и медиков. Мужчину с ножевым ранением доставили в больницу.

Полицейские задержали 57-летнего нападавшего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Хмельницкого районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по части первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации полиции Хмельницкой области, инцидент произошел 1 ноября около 04:40 на улице Бажана.

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