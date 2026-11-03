在赫梅利尼茨基，一名男子用刀刺中了一位熟人的腹部

在赫梅利尼茨基，警方拘留了一名57岁的男子，该男子在冲突中用刀刺伤了一名熟人。受害者已被送医救治，而嫌疑人可能面临最高八年有期徒刑。

据执法部门称，嫌疑人前往这名57岁熟人的家中做客。两人在共同饮酒时发生争执。

争执中，这位客人抓起一把刀，刺中了主人的腹部。

受害者的母亲目睹了整个袭击过程。正是她拨打了报警电话并呼叫了急救人员。这名遭受刀伤的男子随后被送往医院救治。

警方依据《乌克兰刑事诉讼法》第208条的规定，将这名57岁的袭击者拘留。

赫梅利尼茨基区警察局调查人员在检察院的程序指导下，已向该男子告知其涉嫌违反《乌克兰刑法》第121条第一款——故意造成严重身体伤害。

该条文规定的刑罚为五年至八年有期徒刑。

在审前调查期间，法院决定对嫌疑人采取羁押的预防措施。

据赫梅利尼茨基州警方消息，该事件发生于11月1日凌晨4时40分左右，地点在巴扎纳街。

此前，在基辅波迪尔斯基区，警方曾对一只藏身于居民楼内并袭击行人的攻击性犬只开枪。

在特尔诺皮尔，一名17岁的当地居民驱使一只斗犬袭击一名女警，导致该女子面部遭受撕裂伤。针对此案，执法部门已启动刑事诉讼程序。 该未成年人可能面临最高五年有期徒刑。

在伊尔佩尼的一家超市附近，发现了一只被拴着的狗，旁边留有一张纸条和一些证件。纸条上写道，这只狗属于一名已阵亡的军人。

在基辅，一名34岁的男子因虐待狗和从汽车内盗窃，被判处六年有期徒刑。

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