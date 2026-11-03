W Chmielnickim mężczyzna dźgnął nożem znajomego w brzuch

W Chmielnickim policjanci zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który podczas kłótni zadał nożem ranę swojemu znajomemu. Poszkodowany trafił do szpitala, a podejrzanemu grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Według informacji przekazanych przez organy ścigania podejrzany przyszedł do domu swojego 57-letniego znajomego. Podczas wspólnego spożywania alkoholu między mężczyznami doszło do kłótni.

W trakcie kłótni gość chwycił nóż i dźgnął nim gospodarza w brzuch.

Świadkiem ataku była matka poszkodowanego. To właśnie ona wezwała policję i pogotowie. Mężczyzna z raną kłutą został przewieziony do szpitala.

Policjanci zatrzymali 57-letniego napastnika na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Chmielnickim, pod kierownictwem prokuratury, postawili mężczyźnie zarzut na podstawie części pierwszej artykułu 121 Kodeksu karnego Ukrainy – umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kara przewidziana w tym artykule wynosi od pięciu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Na czas postępowania przygotowawczego sąd zastosował wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.

Według informacji policji obwodu chmielnickiego do zdarzenia doszło 1 listopada około godziny 04:40 na ulicy Bazhana.

Wcześniej w dzielnicy Podil w Kijowie policjanci użyli broni palnej wobec agresywnego psa, który ukrywał się w budynku mieszkalnym i atakował ludzi.

W Ternopilu 17-letni mieszkaniec miasta naszczuł psa rasy bojowej na funkcjonariuszkę policji, w wyniku czego kobieta odniosła rany szarpane twarzy. W związku z tym zdarzeniem organy ścigania wszczęły postępowanie karne. Nieletniemu grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

W Irpieniu, w pobliżu jednego z supermarketów, znaleziono uwiązanego psa, obok którego pozostawiono notatkę i dokumenty. W notatce napisano, że zwierzę należało do zmarłego żołnierza.

W Kijowie 34-letni mężczyzna został skazany na sześć lat pozbawienia wolności za okrutne traktowanie psa oraz kradzież z samochodu.

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