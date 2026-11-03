Антидроновыми сетками уже оградили более 1640 км украинских дорог

С начала 2026 года Государственная специальная служба транспорта по поручению Министерства обороны Украины развернула более 1640 километров системы защиты от дронов на ключевых логистических маршрутах. Работы направлены на обеспечение безопасности прифронтовых дорог и надежного сообщения для воинских подразделений.

В течение октября в прифронтовых регионах специалисты построили дополнительные 86,65 километра антидроновой защиты и отремонтировали более 62 километров автомобильных дорог.

Всего с апреля текущего года восстановительные работы охватили более 720 километров автодорог, при этом ремонт полностью завершен на 57 объектах, а еще на двух участках работы продолжаются.

В Министерстве обороны подчеркнули, что каждый защищенный километр на логистических маршрутах позволяет спасать жизни украинских военнослужащих, сохранять военную технику и обеспечивать стабильное выполнение боевых задач на передовой.

Источник: Министерство обороны Украины.

В Харькове обустроили первый антидроновый коридор — участок Харьковского шоссе протяженностью 6,5 километра накрыли антидроновыми сетками. Высота конструкции составляет семь метров.

В Запорожской области готовность защитных сооружений для объектов критической инфраструктуры превысила 80%. Речь идет об антидроновых сетках, габионах и прочных бетонно-металлических конструкциях, которые должны защитить важные объекты от российских атак.

Читай нас в