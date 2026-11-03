Антидроновими сітками затягнули вже понад 1640 км українських доріг

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З початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України облаштувала понад 1640 кілометрів антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах. Роботи спрямовані на убезпечення прифронтових доріг та забезпечення надійного сполучення для військових підрозділів.

Протягом жовтня у прифронтових регіонах фахівці побудували додаткові 86,65 кілометра антидронового захисту та відремонтували понад 62 кілометри автомобільних шляхів.

Загалом із квітня поточного року відновлювальні роботи охопили понад 720 кілометрів автодоріг, при цьому ремонт повністю завершено на 57 об'єктах, а ще на двох ділянках роботи тривають.

У Міністерстві оборони наголосили, що кожен захищений кілометр на логістичних маршрутах дозволяє рятувати життя українських військовослужбовців, зберігати військову техніку та забезпечувати стабільне виконання бойових завдань на передовій.

Джерело: Міністерство оборони України.

У Харкові облаштували перший антидроновий коридор — ділянку Харківського шосе завдовжки 6,5 кілометра накрили антидроновими сітками. Висота конструкції становить сім метрів.

У Запорізькій області готовність захисних споруд для об’єктів критичної інфраструктури перевищила 80%. Йдеться про антидронові сітки, габіони та міцні бетонно-металеві конструкції, які мають захистити важливі об’єкти від російських атак.

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