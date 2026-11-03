Siatkami przeciw dronom pokryto już ponad 1640 km ukraińskich dróg

Od początku 2026 roku Państwowa Specjalna Służba Transportowa, na zlecenie Ministerstwa Obrony Ukrainy, zainstalowała ponad 1640 kilometrów zabezpieczeń przeciwdronowych na kluczowych trasach logistycznych. Prace mają na celu zabezpieczenie dróg w pobliżu linii frontu oraz zapewnienie niezawodnego połączenia dla jednostek wojskowych.

W październiku w regionach przyfrontowych specjaliści zbudowali dodatkowe 86,65 kilometra zabezpieczeń przeciwdronowych oraz wyremontowali ponad 62 kilometry dróg.

Ogółem od kwietnia bieżącego roku prace remontowe objęły ponad 720 kilometrów dróg, przy czym remonty zostały całkowicie zakończone na 57 odcinkach, a na dwóch kolejnych prace nadal trwają.

W Ministerstwie Obrony podkreślono, że każdy zabezpieczony kilometr na trasach logistycznych pozwala ratować życie ukraińskich żołnierzy, chronić sprzęt wojskowy oraz zapewnić stabilną realizację zadań bojowych na froncie.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

W Charkowie urządzono pierwszy korytarz przeciwdronowy — odcinek szosy charkowskiej o długości 6,5 kilometra pokryto siatkami przeciwdronowymi. Wysokość konstrukcji wynosi siedem metrów.

W obwodzie zaporoskim gotowość obiektów ochronnych dla infrastruktury krytycznej przekroczyła 80%. Chodzi o siatki przeciwdronowe, gabiony oraz solidne konstrukcje betonowo-metalowe, które mają chronić ważne obiekty przed rosyjskimi atakami.

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