В Генеральной прокуратуре приостановили набор сотрудников без проведения конкурсов

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский сообщил о принятии ряда важных кадровых решений, в частности о приостановке назначения новых сотрудников без проведения конкурсных процедур.

В течение 2025–2026 годов в органы прокуратуры без конкурсов были приняты на работу более тысячи бывших сотрудников Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и Национальной полиции, часть из которых заняла административные должности.

По словам главы ведомства, такая кадровая практика вызвала недовольство среди кадровых прокуроров из-за отсутствия прозрачного отбора. В рамках реагирования на ситуацию в начале октября был уволен заместитель прокурора Хмельницкой области, ранее работавший в БЭБ, а в целом административные должности потеряли 30 прокуроров. В настоящее время в парламенте находится законопроект, призванный восстановить обязательные конкурсы для назначения сотрудников в Офис генерального прокурора.

Источник: Офис генерального прокурора.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский сообщил, что получает 100 тыс. грн в месяц. При этом за ним сохраняется должность руководителя Хмельницкой областной прокуратуры, за которую он также продолжает получать зарплату.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский заявил, что с ним не обсуждали возможность назначения на эту должность. По его словам, предложений возглавить Офис генерального прокурора он не получал. Также чиновник опроверг, что занимал кабинет генпрокурора.

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