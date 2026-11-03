Зеленский прибыл в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября находится с визитом в Берлине, где должен встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Визит украинского лидера официально подтвердили в немецком правительстве.

Сам Фридрих Мерц также анонсировал встречу во время выступления в Берлинской торгово-промышленной палате.

«Он будет со мной около полудня», — заявил канцлер.

Визит украинского президента проходит накануне новых переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны.

По информации журналистов, во время встречи Владимир Зеленский и Фридрих Мерц могут обсудить дальнейшую военную и финансовую помощь Украине.

В пресс-службе немецкого правительства сообщили, что на 13:00 по местному времени запланирована встреча украинской и немецкой делегаций. После этого, в 14:00, Зеленский и Мерц должны провести совместную пресс-конференцию.

Визит Владимира Зеленского в Берлин происходит вскоре после возвращения Фридриха Мерца из поездки по странам Азии.

Накануне пресс-секретарь немецкого правительства отмечал, что вопрос помощи Украине был одним из главных во время азиатского турне канцлера.

Об этом сообщает «Суспильне».

В настоящее время Германия обсуждает с рядом государств возможность дополнительных поставок систем противовоздушной обороны для Украины. Также в середине ноября Берлин примет новую встречу «коалиции желающих», в ходе которой партнеры обсудят дальнейшую поддержку Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, перспективы энергетического перемирия и подготовку встречи «коалиции желающих».

Германия вместе с Францией и Великобританией планирует зимой провести в Берлине встречу «коалиции желающих». По словам канцлера Фридриха Мерца, главной целью станет координация дальнейшей помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на российские удары, в частности по мостам. По его словам, Россия также атакует гражданскую инфраструктуру — склады, дата-центры и объекты мобильной связи. Зеленский подчеркнул, что Украина не планирует оставлять такие удары без ответа.

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