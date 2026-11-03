Zelenski przybył do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Merzem

3 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywa z wizytą w Berlinie, gdzie ma spotkać się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Wizytę ukraińskiego przywódcy oficjalnie potwierdził niemiecki rząd.

Sam Friedrich Merz również zapowiedział to spotkanie podczas przemówienia w Berlińskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej.

„Będzie u mnie około południa” – oświadczył kanclerz.

Wizyta prezydenta Ukrainy odbywa się w przededniu nowych rozmów między Ukrainą a Rosją dotyczących zakończenia wojny.

Według informacji dziennikarzy podczas spotkania Wołodymyr Zełenski i Friedrich Merz mogą omówić dalszą pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy.

Rzecznik prasowy niemieckiego rządu poinformował, że na godz. 13:00 czasu lokalnego zaplanowano spotkanie delegacji ukraińskiej i niemieckiej. Następnie, o godz. 14:00, Zełenski i Merz mają zorganizować wspólną konferencję prasową.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Berlinie odbywa się wkrótce po powrocie Friedricha Merza z podróży po krajach azjatyckich.

W przeddzień wizyty rzecznik niemieckiego rządu zaznaczył, że kwestia pomocy dla Ukrainy była jednym z głównych tematów podczas azjatyckiej podróży kanclerza.

Informuje o tym „Suspilne”.

Obecnie Niemcy omawiają z szeregiem państw możliwość dostarczenia Ukrainie dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej. Ponadto w połowie listopada w Berlinie odbędzie się kolejne spotkanie „koalicji chętnych”, podczas którego partnerzy omówią dalsze wsparcie dla Kijowa.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Strony omówiły rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, perspektywy rozejmu energetycznego oraz przygotowania do spotkania „koalicji chętnych”.

Niemcy wraz z Francją i Wielką Brytanią planują zorganizować zimą w Berlinie spotkanie Koalicji Chętnych. Według kanclerza Friedricha Merza głównym celem będzie koordynacja dalszej pomocy dla Ukrainy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina będzie nadal odpowiadać na rosyjskie ataki, w szczególności na mosty. Jak powiedział, Rosja atakuje również infrastrukturę cywilną – magazyny, centra danych i obiekty łączności komórkowej. Zełenski podkreślił, że Ukraina nie zamierza pozostawić takich ataków bez odpowiedzi.

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