Podczas starć w Pietropawłowskiej Borszczagowce dziennikarze „Radio Swoboda” zauważyli blogerkę Zubko, która – według doniesień mediów – systematycznie rozpowszechnia rosyjskie narracje propagandowe w swoich mediach społecznościowych.

Dziennikarze uchwycili ją bezpośrednio na miejscu konfliktu. Jak podano, mowa o Olgi Zubko. Rozpoznano ją na zdjęciach z Budanowem.

Zubko jest blogerką i specjalistką od PR. Od dłuższego czasu publikowała w mediach społecznościowych filmy, których ogólnym przekazem było to, że Ukraina jest winna różnym skutkom wojny – na przykład, to właśnie Ukraina „prowokuje katastrofę energetyczną” i „zestrzeliwuje rakiety nad głowami ludzi”, a także sugerowała, że Ukraina rzekomo zerwała rozejm, atakując rezydencję Putina.

Jak sama Zubko opowiadała w swoich filmach i podczas transmisji na żywo innych blogerów, latem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wszczęła przeciwko niej postępowanie karne na podstawie artykułu dotyczącego usprawiedliwiania rosyjskiej agresji. Ona sama oraz jej grupa wsparcia pisali o jednej z rozpraw sądowych, która miała się odbyć jeszcze we wrześniu – i podczas której prokuratura rzekomo domagała się dla blogerki 5 lat pozbawienia wolności.

Według danych serwisu „Schemy” w publicznie dostępnej części rejestru sądowego brakuje informacji o postępowaniu dotyczącym osoby o takim imieniu i nazwisku pod takim zarzutem. Dziennikarze zwrócili się również z zapytaniem w tej sprawie do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i czekają na odpowiedź.

Sama blogerka opublikowała w nocy na Facebooku film z wiecu w Pietropawłowskiej Borszczagowce: mówi tam, że obserwujący „poprosili ją, by tam przyjechała, aby pomóc ludziom i zorientować się w sytuacji”, oraz potwierdza, że była wewnątrz budynku i nie widziała tam śladów przemocy.

Informację tę podano z powołaniem się na serwis „Schemy”.

Sztab

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