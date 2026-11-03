Во время столкновений в Петропавловской Борщаговке журналисты «Радио Свобода» заметили блогершу Зубко, которая, по данным СМИ, систематически распространяет российские пропагандистские нарративы в своих социальных сетях.

Журналисты зафиксировали её непосредственно на месте конфликта. Как отмечается, речь идёт об Ольге Зубко. Её опознали на кадрах с Будановым.

Зубко — блогерша и пиарщица. Долгое время она публиковала в соцсетях видео, в которых общим нарративом было то, что Украина виновата в различных последствиях войны — например, именно Украина «провоцирует энергетическую катастрофу» и «сбивает ракеты над головами людей», а также с посылом о том, что Украина якобы сорвала перемирие ударами по резиденции Путина.

Как рассказывала сама Зубко в своих видео и эфирах других блогеров, летом СБУ возбудила в отношении неё дело по уголовной статье об оправдании российской агрессии. Она и её группа поддержки писали об одном из судебных заседаний, которое должно было состояться ещё в сентябре — и на котором прокуратура якобы требовала для блогерши 5 лет лишения свободы.

По данным «Схем», в открытой части судебного реестра данные о производстве в отношении человека с таким именем по такому обвинению отсутствуют. Журналисты также обратились по поводу этой информации в СБУ и ждут ответа.

Сама блогерша ночью выложила в Facebook видео с митинга в Петропавловской Борщаговке: там она говорит, что подписчики «попросили её приехать туда, чтобы помочь людям и разобраться», и подтверждает, что побывала внутри дома и не увидела там признаков насилия.

Об этом сообщается со ссылкой на «Схемы».



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