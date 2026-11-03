在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突中，“自由电台”的记者注意到博主祖布科，据媒体报道，她一直在自己的社交媒体上系统性地传播俄罗斯的宣传论调。

记者们在冲突现场直接拍到了她。据称，此人正是奥尔加·祖布科。她是在与布达诺夫的合影中被认出的。

祖布科是一名博主兼公关人员。长期以来，她在社交媒体上发布视频，其核心论调是乌克兰应对战争的各种后果负责——例如， 正是乌克兰“引发了能源灾难”并“在民众头顶上击落导弹”，还宣称乌克兰通过袭击普京的官邸破坏了停火协议。

正如祖布科本人在其视频以及其他博主的直播中所言，今年夏天，乌克兰安全局（SBU）以“为俄罗斯侵略行为开脱”的刑事罪名对其立案调查。 她及其支持团队曾报道过一场原定于9月举行的庭审——据称检方在该庭审中要求判处这位博主5年有期徒刑。

据“Schemes”报道，在法院登记册的公开部分中，并未发现针对此人、以该指控提起的诉讼记录。记者们已就这一信息向乌克兰安全局（SBU）求证，目前正在等待答复。

这位博主本人当晚在Facebook上发布了一段在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡举行的集会视频： 她在视频中表示，粉丝们“请她前往现场，以帮助人们并查明情况”，并证实自己曾进入该房屋内部，但未发现任何暴力迹象。

据“斯赫米”报道。

乌克兰武装部队总参谋部

就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件作出了回应。

此前，乌克兰国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫此前曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件发表过回应。

亚速旅就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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