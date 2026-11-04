Советник Зеленского назвал главный источник фейков о событиях
Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что трансляции и дезинформация в социальной сети TikTok стали основным фактором подстрекательства толпы во время недавних событий в Петропавловской Борщаговке под Киевом.
Конфликт возник возле места дислокации подразделения Национальной гвардии, где находились 18 военнослужащих, в том числе четверо человек, которых вернули после самовольного оставления части.
В результате манипуляций в сети местные жители устроили штурм территории, однако в Нацгвардии и полиции опровергли заявления о незаконном удержании или гибели людей. В настоящее время правоохранители уже задержали одну из организаторов провокации, а по факту событий ведется расследование.
Источник: Интерфакс-Украина.
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что лица, инициировавшие события в Петропавловской Борщаговке, будут установлены и привлечены к ответственности. По его словам, Генеральная прокуратура и соответствующие правоохранительные органы уже начали объективное расследование.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил запросы в правоохранительные органы в связи с инцидентом на Петропавловской Борщаговке. Омбудсмен требует выяснить обстоятельства происшествия, проверить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии в доме и дать оценку действиям всех причастных.
В пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке находились военнослужащие, которые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», пережили российский плен и вернулись к службе. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.
Лица, чьи противоправные действия будут установлены, должны ответить за них в предусмотренном законом порядке, отметила она.
Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.
Напомним, Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке.
В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке.
Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.
Командующий Нацгвардией подтвердил удержание вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.
Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены.
Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.