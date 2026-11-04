乌克兰总统通讯顾问德米特罗·利特维诺表示，社交媒体TikTok上的直播和虚假信息是近期基辅附近彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件中煽动群众的主要因素。

冲突发生在国民卫队某分队驻地附近，当时该处有18名军人驻守，其中包括4名因擅离职守被遣返的士兵。

受网络信息操纵影响，当地居民对该区域发动了冲击，但国民卫队和警方否认了有关人员被非法拘禁或死亡的说法。 目前，执法部门已拘留一名挑起事端的组织者，相关事件的调查仍在进行中。

来源：国际文传电讯社-乌克兰。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫表示，将查明并追究在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡地区挑起事端者的责任。据他称，总检察长办公室及相关执法机构已启动客观调查。

乌克兰最高议会人权专员德米特罗·卢比涅茨已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件向执法机关发出质询。 人权专员要求查明事件经过，核查军人及国民卫队代表进入该住宅的法律依据，并对所有涉事人员的行动进行评估。

驻扎在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡军事单位驻地的军人中，有曾参与马里乌波尔和阿佐夫钢铁厂防御战、经历过俄罗斯战俘生活并重返岗位的军人。 军事监察员奥尔加·雷谢蒂洛娃通报了这一情况。

她指出，经查实存在违法行为的人员，必须依法承担相应责任。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

亚速营指挥部就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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