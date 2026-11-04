Радник Зеленського назвав головне джерело фейків про події

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Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що трансляції та дезінформація в соціальній мережі TikTok стали основним чинником підбурювання натовпу під час нещодавніх подій у Петропавлівській Борщагівці під Києвом.

Конфлікт виник біля місця дислокації підрозділу Національної гвардії, де перебували 18 військовослужбовців, зокрема четверо осіб, яких повернули після самовільного залишення частини.

Унаслідок маніпуляцій у мережі місцеві мешканці влаштували штурм території, однак у Нацгвардії та поліції спростували заяви про незаконне утримування чи загибель людей. Наразі правоохоронці вже затримали одну з організаторок провокації, а за фактом подій триває розслідування.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що осіб, які ініціювали події на Петропавлівській Борщагівці, встановлять і притягнуть до відповідальності. За його словами, об'єктивне розслідування вже розпочали Генеральна прокуратура та відповідні правоохоронні органи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив запити до правоохоронних органів через інцидент на Петропавлівській Борщагівці. Омбудсмен вимагає з'ясувати обставини події, перевірити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії в будинку та надати оцінку діям усіх причетних.

У пункті дислокації військової частини в Петропавлівській Борщагівці перебували військовослужбовці, які брали участь в обороні Маріуполя та Азовсталі, пережили російський полон і повернулися до служби. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку, зазначила вона.

Раніше ДБР відкрило справу через сутички у Петропавлівській Борщагівці.

Нагадаємо, Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці.

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Відео: У Петропавлівській Борщагівці натовп намагався звільнити мобілізованих з автобуса.

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Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

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