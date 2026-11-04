Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Lytwyn stwierdził, że transmisje i dezinformacja w serwisie społecznościowym TikTok stały się głównym czynnikiem podżegającym tłum podczas niedawnych wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce pod Kijowem.

Konflikt wybuchł w pobliżu miejsca stacjonowania oddziału Gwardii Narodowej, w którym przebywało 18 żołnierzy, w tym cztery osoby, które zostały odesłane po samowolnym opuszczeniu jednostki.

W wyniku manipulacji w sieci lokalni mieszkańcy zorganizowali szturm na teren jednostki, jednak Gwardia Narodowa i policja zaprzeczyły doniesieniom o bezprawnym przetrzymywaniu lub śmierci osób. Obecnie organy ścigania zatrzymały już jedną z organizatorek prowokacji, a w sprawie tych wydarzeń trwa dochodzenie.

Źródło: Interfax-Ukraina.

Szef Biura Prezydenta Kirill Budanow oświadczył, że osoby, które zainicjowały wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce, zostaną zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Według niego obiektywne śledztwo zostało już wszczęte przez Prokuraturę Generalną oraz odpowiednie organy ścigania.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec skierował zapytania do organów ścigania w związku z incydentem w Petropawliwskiej Borszczagowce. Rzecznik Praw Człowieka domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sprawdzenia podstaw prawnych przebywania żołnierzy i przedstawicieli Gwardii Narodowej w budynku oraz oceny działań wszystkich osób zaangażowanych.

W punkcie dyslokacji jednostki wojskowej w Petropawłowskiej Borszczagowce przebywali żołnierze, którzy brali udział w obronie Mariupola i Azowstali, przeżyli rosyjską niewolę i powrócili do służby. Poinformowała o tym wojskowa rzeczniczka praw obywatelskich Olga Reshetylova.

Osoby, których bezprawne działania zostaną ustalone, muszą ponieść za nie odpowiedzialność zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo – zaznaczyła.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wszczęło postępowanie w związku z starciami w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Przypomnijmy, że Budanow odniósł się do wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

W korpusie Azowa skomentowano starcia w pobliżu punktu dyslokacji w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W Pietropawłowskiej Borszczagowce tłum próbował uwolnić zmobilizowanych z autobusu.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził przetrzymywanie osób powracających z Północno-Zachodniego Okręgu Wojskowego w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W domu w Pietropawłowskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne.

Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.

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