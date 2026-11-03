泽连斯基抵达柏林，与德国总理梅尔茨举行会晤

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基于11月3日对柏林进行访问，期间将与德国总理弗里德里希·梅尔茨会晤。德国政府已正式确认了这位乌克兰领导人的访问。

弗里德里希·梅尔茨本人也在柏林工商会发表演讲时宣布了此次会晤。

“他将在中午左右与我会面，”这位总理表示。

乌克兰总统此次访问正值乌克兰与俄罗斯就停战问题展开新一轮谈判前夕。

据记者报道，会晤期间，弗拉基米尔·泽连斯基和弗里德里希·梅尔茨可能会讨论向乌克兰提供进一步的军事和财政援助事宜。

德国政府新闻处表示，乌克兰和德国代表团的会晤定于当地时间13:00举行。随后，在14:00，泽连斯基和默茨将举行联合新闻发布会。

弗拉基米尔·泽连斯基此次访问柏林，正值弗里德里希·默茨结束亚洲之行返回德国不久。

此前，德国政府发言人曾指出，向乌克兰提供援助的问题是总理此次亚洲之行的主要议题之一。

据“公共电视台”报道。

目前，德国正与多个国家商讨向乌克兰追加供应防空系统的可能性。此外，11月中旬，柏林将主办新一轮“自愿联盟”会议，届时各伙伴国将讨论对基辅的进一步支持。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与德国总理弗里德里希·梅尔茨进行了通话。双方讨论了俄罗斯对乌克兰能源基础设施的袭击、能源停火的前景以及“自愿联盟”会议的筹备工作。

德国计划与法国、英国于今冬在柏林举行“自愿联盟”会议。据德国总理弗里德里希·梅尔茨称，会议的主要目的是协调对乌克兰的进一步援助。

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰将继续对俄罗斯的袭击作出回应，特别是针对桥梁的袭击。据他称，俄罗斯还袭击了民用基础设施——仓库、数据中心和移动通信设施。 泽连斯基强调，乌克兰不打算对这类袭击置之不理。

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