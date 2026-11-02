W Biurze Prokuratora Generalnego wstrzymano rekrutację pracowników bez przeprowadzania konkursów
Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Anton Kowalski poinformował o podjęciu szeregu ważnych decyzji kadrowych, w szczególności o wstrzymaniu zatrudniania nowych pracowników bez przeprowadzania procedur konkursowych.
W latach 2025–2026 do organów prokuratury bez konkursów zatrudniono ponad tysiąc byłych pracowników Państwowego Biura Śledczego, Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego oraz Policji Narodowej, z których część objęła stanowiska administracyjne.
Według szefa prokuratury taka praktyka kadrowa wywołała niezadowolenie wśród prokuratorów kadrowych z powodu braku przejrzystego procesu selekcji. W ramach reakcji na tę sytuację na początku października zwolniono zastępcę prokuratora obwodu chmielnickiego, który wcześniej pracował w Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego, a łącznie stanowiska administracyjne straciło 30 prokuratorów. Obecnie w parlamencie rozpatrywany jest projekt ustawy mający na celu przywrócenie obowiązkowych konkursów przy mianowaniu pracowników do Biura Prokuratora Generalnego.
Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.
Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Anton Kowalski poinformował, że otrzymuje 100 tys. hrywien miesięcznie. Jednocześnie zachowuje stanowisko szefa prokuratury obwodowej w Chmielnickim, za które również nadal otrzymuje wynagrodzenie.
Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Anton Kowalski oświadczył, że nie rozmawiano z nim na temat możliwości powołania na to stanowisko. Według jego słów nie otrzymał żadnych propozycji objęcia kierownictwa Biura Prokuratora Generalnego. Urzędnik zaprzeczył również, jakoby zajmował gabinet prokuratora generalnego.