Бухгалтера музея в Почаеве поймали на растрате более 200 тыс. грн бюджетных средств

Полиция Тернопольской области разоблачила главного бухгалтера Почаевского историко-художественного музея в систематической растрате и присвоении бюджетных средств. По данным следствия, в течение четырех лет чиновница использовала доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и вносила ложные данные при начислении заработной платы.

Общая сумма нанесённого ущерба составляет более 200 тыс. грн. Из этих средств более 70 тыс. грн подозреваемая перечислила на свой банковский счёт, а остальные 130 тыс. грн незаконно распределила между 11 сотрудниками учреждения.

Правоохранители сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 и 4 ст. 191 (растрата и присвоение имущества) и ч. 1 ст. 362 (несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Также во Львовской области задержали руководительницу районного отделения одного из банков, которая присвоила четыре миллиона гривен граждан. Она брала деньги вкладчиков для зачисления на счета, однако не вносила их в кассу банка.

Ранее киберполиция поймала ивано-франковских хакеров, которые обворовывали клиентов украинского банка. Сотрудника «Приватбанка» обвинили в торговле данными клиентов. А украинского хакера обвинили в краже данных американской биржи.

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