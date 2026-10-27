基辅市经济法院责令一家私营企业因延迟向乌克兰国民卫队交付国防物资，支付2400万格里夫纳的罚款。该企业延误履行国家合同的时间超过200天。 该诉讼由中央地区国防领域专项检察院提起。

在“国防利益”计划框架内，中央地区国防专项检察院发现，在使用拨付用于采购国防物资的预算资金过程中存在损害国家利益的行为。

据检察官查明，2024年9月，乌克兰国民卫队通过其下属某军事单位与一家私营企业签订了政府合同。该合同规定通过封闭式采购程序供应相关物资。

根据合同条款，承包商应在一次性预付款支付之日起六个月内交付货物，但最迟不得晚于2025年5月10日。

然而，该企业未在规定期限内履行义务。结果，交货延迟超过200天。

为维护以乌克兰国民卫队及其下属军事单位为代表的国家利益，中央地区国防专项检察院于2026年4月向法院提起诉讼。

检察官要求对该企业因未妥善履行国家合同条款的行为处以罚款。

2026年10月，基辅市经济法院支持了该诉讼请求，并责令该企业向代表国家利益的乌克兰国民卫队支付2400万格里夫纳的罚款。

中央地区国防领域专门检察院强调，该机构正系统性地致力于在国家采购方与国防物资供应商之间的关系中，通过司法途径维护国家利益。

特别是，该检察院针对违反为满足国防部门需求而签订的合同条款的行为采取行动，并采取措施追缴法律规定的罚款。

中央地区国防领域特别检察院通报了这一消息。

此前，乌克兰安全局联合国家警察，并与乌克兰武装部队总司令协同行动，揭露了乌克兰武装部队某军事科研机构某部门负责人收受贿赂的行为。 该官员向一家伪装装备供应商索要1万欧元，以换取不撤销参与招标所需的产品质量专家鉴定报告。

关注我们在