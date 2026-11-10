议员尤利娅·格里希娜因携带狗被拒之门外，未能进入最高拉达委员会

“人民公仆”党团副主席、人民代表尤利娅·格里希娜带着她的爱犬前往最高拉达委员会参加工作，却被拒之门外。针对这一事件，议员们纷纷声援这位女议员。

据尤利娅·格里希娜称，她在最高拉达遭遇了“残酷的生活规则”。她被禁止将爱犬米歇尔带到工作场所。 尤利娅·格里希娜是乌克兰最高拉达教育、科学和创新委员会的成员。“残酷的生活规则。米歇尔被禁止进入最高拉达委员会工作。没关系，我们会找到其他地方的，”这位议员表示。

尤利娅·吉里希娜还向她的粉丝们提问，工作期间该把宠物安置在哪里。“你们有没有带过宠物去上班？并不是所有的宠物都能忍受在炮击期间独自待在家里……”吉里希娜写道。

在评论区中，她的同事和其他网友纷纷对这位议员的问题作出了回应。 议员阿纳斯塔西娅·谢普蒂弗拉茨透露，她曾带着自己的猫去过最高拉达委员会：“战争爆发前，我甚至还带着猫去过委员会。”

与此同时，议员拉里萨·比洛齐尔开玩笑说，为了避免压力，格里希娜的狗最好不要去最高拉达：“也许这对米歇尔来说是件好事！她何必承受那些压力呢！”

其他网友也分享道，他们曾多次带着爱宠去上班，甚至去法院：

“在我们办公室，虽然不太允许，但大家还是会放行，而且大家都挺高兴的。”

“是的，我甚至带着我的小狗去过法庭。”

“是的，我每天都带着我的狗狗们去办公室。那里的每个人都喜欢它们，先跟它们打招呼，然后才跟我打招呼。”

这位女议员在她的Facebook博客中分享了这些内容。

乌克兰最高拉达通过了关于打击贿赂外国公职人员的法律。

此前，乌克兰最高拉达通过了一项法案，规定对从国外网店购买的商品征收增值税。该税种计划对所有购物行为一视同仁地征收，无论商品价值高低，但法案中设定了例外条款。

乌克兰最高拉达相关委员会支持了经修订的《税法》和《海关法》修正案草案。拟议的修改可能会影响乌克兰人在热门电商平台上的购物行为。

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