Posłance Julii Grishinie nie pozwolono wejść do komisji Rady Najwyższej z psem

Posłankę i wiceprzewodniczącą frakcji „Sługa Narodu” Julię Grishiną nie wpuszczono na posiedzenie komisji Rady Najwyższej, na które przyszła wraz ze swoją ukochaną psinką. W odpowiedzi na ten incydent posłowie okazali jej wsparcie.

Według słów Julii Grishiny, w Radzie Najwyższej zetknęła się z „surowymi zasadami życia”. Nie pozwolono jej zabrać ze sobą do pracy swojej suczki Michelle. Julia Griszina jest członkinią Komisji Rady Najwyższej ds. edukacji, nauki i innowacji. „Okrutne zasady życia. Michelle nie wpuszczono na posiedzenie komisji Rady Najwyższej. Nic nie szkodzi, znajdziemy inne miejsce” – zaznaczyła posłanka.

Julia Giryszyna zwróciła się również do swoich odbiorców z pytaniem, gdzie należy umieszczać zwierzęta podczas pracy. „A czy zabieraliście kiedyś ze sobą do pracy zwierzęta? Nie wszystkie z nich znoszą przebywanie w domu w samotności podczas ostrzałów…” – napisała Giryszyna.

W komentarzach na pytanie posłanki odpowiedzieli jej koledzy i inni użytkownicy. Posłanka Anastazja Szeptifrats opowiedziała, że kiedyś chodziła na posiedzenia komisji Rady Najwyższej ze swoim kotem: „Kiedyś, przed wojną, nawet trafiłam z kotem na posiedzenie komisji”.

Z kolei posłanka Larisa Bilozir zażartowała, zauważając, że pies Grishiny nie powinien odwiedzać Rady Najwyższej, aby uchronić się przed stresem: „Może to i dobrze dla Michelle! Po co jej ten stres!”

Inni użytkownicy opowiadali, że wielokrotnie zabierali swoje zwierzęta do pracy, a nawet do sądu:

„W naszym biurze, choć nie jest to do końca dozwolone, jednak pozwalają na to i wszyscy są zadowoleni”.

„Tak, chodziłam do sądu nawet ze swoim pieskiem”.

„Tak, jeżdżę do biura razem z moimi psami. Wszyscy je tam kochają, najpierw witają się z nimi, a potem ze mną”.

Posłanka podzieliła się tym na swoim blogu na Facebooku.

Rada Najwyższa przyjęła ustawę o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych urzędników.

Wcześniej Rada Najwyższa przyjęła projekt ustawy przewidujący opodatkowanie podatkiem VAT towarów zakupionych w zagranicznych sklepach internetowych. Podatek ma być naliczany od zakupów niezależnie od ich wartości, jednak przewidziano wyjątek.

Właściwa komisja Rady Najwyższej poparła dopracowany projekt ustawy o zmianach w kodeksie podatkowym i celnym. Proponowane zmiany mogą wpłynąć na zakupy Ukraińców w popularnych serwisach internetowych.

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